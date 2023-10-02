Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры

С начала 2023 года состояния богатейших бизнесменов России выросли на $21,13 млрд, подсчитал Bloomberg на основе динамики стоимости акций их компаний.

Как следует из Bloomberg Billionaires Index, основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд, его состояние достигло $21,8 млрд. У председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина прибавилось 3,42 млрд, его капитал составил $23,3 млрд.

$3,04 млрд заработал основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко, чье состояние достигло $16,2 млрд. Больше всего потерял бизнесмен Сулейман Керимов — $1,48 млрд. Его капитал снизился до $7,52 млрд. Он пока не ответил на запрос от Bloomberg.

При этом 10 самых богатых предпринимателей мира с января 2023 года разбогатели суммарно на $337,77млрд. Самым богатым человеком на Земле остается основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала текущего года его состояние увеличилось на $95 млрд, составив $232 млрд.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index ежедневно с 2012 года отслеживает изменения в состоянии 500 богатейших людей мира.

В ходе ВЭФ президент России Владимир Путин дал совет столкнувшимся с санкциями бизнесменам, вкладывать деньги в Россию.

Ранее российские миллиардеры вывели из Европы активов на $50 млрд.