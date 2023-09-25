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Главы российских нефтегазовых компаний будут сопровождать Путина в поездке в Китай

Reuters: главы «Газпрома» и «Роснефти» сопроводят Путина в поездке в Китай

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» и главный исполнительный директор «Роснефти» сопроводят президента России Владимира Путина во время его поездки в Китай. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

На прошлой неделе глава РФ на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить КНР в октябре этого года. Путин примет участие в мероприятии «Один пояс, один путь».

По данным Reuters, Сечин проведет собственное энергетическое мероприятие после поездки в Китай.

Также в сентября президент Путин заявлял, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, китайская сторона традиционно участвует в Восточном экономическом форуме, в этом году ее представляет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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