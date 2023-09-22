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Украинский порт покинуло второе судно, зашедшее по альтернативному зерновому коридору

Порт Черноморск покинуло второе судно, зашедшее по «зерновому коридору» Украины

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Umit Bektas/Reuters

Судно Aroyat под флагом Палау, зашедшее в порт Черноморск по альтернативному зерновому коридору Украины в Черном море, покинуло гавань с 17,6 тыс. тонн пшеницы и отправилось в Египет. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в украинский порт с целью экспорта агропромышленной продукции для стран Азии.

Кубраков рассказал, что экипаж судна состоит из граждан Азербайджана, Албании, Бельгии, Египта и Турции.

Также в этом месяце балкер Resilient Africa вывез из Черноморска 3 тыс. тонн пшеницы. Оба судна зашли в порт Черноморск 16 сентября.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в сделку в случае снятия ограничений с ее сельхозэкспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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