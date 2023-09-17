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В ВШЭ раскрыли долю покупателей-паникеров среди российских граждан

РБК: опрос показал, что 25% россиян склонны к шопоголизму

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Порядка 10% граждан России склонны совершать покупки на панике от новостей, 20% могут поддаваться импульсивным желаниям приобрести что-то, а 25% используют шопинг в качестве средства от депрессии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос НИУ ВШЭ.

По информации издания, примерно каждый десятый соотечественник склонен к паническим закупкам на фоне тревожных событий.

Каждый четвертый россиян сталкивался с компульсивными покупками, совершаемыми ради самой покупки, а не из-за необходимости.

Стало известно, что склонность к паническому потреблению проявили 9,4% респондентов.

Итоги опроса представлены на семинаре первым проректором НИУ ВШЭ, заведующим лабораторией экономико-социологических исследований Вадимом Радаевым.

Опрос, который был посвящен эмоционально нагруженному потреблению, организовали в июне-июле текущего года в 55 регионах. На вопросы исследователей ответили 6 тыс. респондентов.

По словам Радаева, эмоционально нагруженное потребление, когда импульсом к покупкам служат эмоции, «существовало всегда и везде».

До этого россиян предупредили о рисках покупки новых iPhone 11 и 12.

Ранее туроператоры прекратили продажу туров за покупками и банковскими картами в страны СНГ.

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