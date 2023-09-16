В ЦБ России рассказали, как продвигается тестирование цифрового рубля

Пилотный проект цифрового рубля продвигается по плану. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Центробанка РФ.

«Продолжается тестирование всех предусмотренных для этого этапа операций: открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, оплата покупок по QR-коду, простые автоплатежи. В тестировании с 15 августа принимают участие клиенты пилотных банков — как юридические лица, так и физические», — пояснили в пресс-службе.

В данный момент Банк России вместе с другими участниками пилота сосредоточены на клиентском опыте — важно, чтобы он был максимально удобен, уточнили в пресс-службе регулятора. Также ЦБ с участниками сконцентрированы на прохождении всех этапов бизнес-процессов, выявлении областей, которые требуют доработки и совершенствования, добавили в пресс-службе.

Закон о внедрении цифрового рубля в России вступил в силу 1 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал его 24 июля. Центробанк РФ планирует вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем.

С 2025 года новым рублем смогут активно пользоваться граждане и бизнес, рассказала «Газете.Ru» эксперт Управления платежей и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова, комментируя старт пилотного тестирования операций с реальными цифровыми рублями. Ранее такую дату называла председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

О цифровом рубле, который готовят к внедрению в России, осведомлены 56% граждан, такое же число опрошенных планируют им воспользоваться в будущем, сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Банка Синара.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как можно платить цифровыми рублями.