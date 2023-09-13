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Стоимость дизельного топлива на бирже установила исторический максимум

Стоимость летнего дизельного топлива превысила 72 тыс. рублей на бирже

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Depositphotos

Стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России прибавила 0,61%, до ₽72 146 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Если считать с начала сентября — то это станет девятым превышением исторического максимума. За августа цена на этот вид топлива прибавила более 18,5%. В это же время бензин марки АИ-92 обновил свой максимум, цена на топливо достигла отметки ₽68 578 (+0,46%). В сентябре АИ-92 уже в пятый раз устанавливает абсолютный рекорд стоимости. Премиум бензин АИ-95 также подрос в цене — 0,45%, стоимость тонны составила ₽75 915, но побить рекорд, установленный на прошлой неделе в ₽76 876 за тонну сегодня ему не удалось.

Топочный мазут за торговую сессию прибавил 1,98%, итоговая цена составила — ₽36 271 рублей за тонну. Некоторые виды топлива подешевели. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) упала на 1,81%, до ₽29 210. Авиакеросин потерял 0,05% стоимости, его закупочная цена составила ₽70 724 рублей за тонну.

Накануне министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что министерство выполнит поручение президента Путина по дополнительным мерам для стабилизации топливного рынка.

Ранее Минэнерго задумалось об ограничении экспорта топлива из РФ.

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