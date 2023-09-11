Эрдоган прокомментировал ситуацию с экспортом российских удобрений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал непозволительным легкомысленное отношение к вопросу экспорта российских удобрений. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам турецкого лидера, он планирует продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по данной теме.
«Вопрос не только в зерне, но и в поставках удобрений. Вопрос с удобрениями — это не тот вопрос, к которому можно относиться легкомысленно. Поэтому мы продолжим наши переговоры с господином Путиным, чтобы убедиться, что обе продукции будут доставлены по назначению», — пояснил Эрдоган.
Как добавил президент Турции, глава МИД страны Хакан Фидан будет держать на контроле этот вопрос.
Турецкий глава государства прокомментировал ситуацию в самолете по возвращении из Индии.
До этого Эрдоган пояснял, что Турция попросит ООН направить РФ письмо о возобновлении зерновой сделки.
Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.