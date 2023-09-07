Британия ввела санкции против 11 россиян

Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Об этом сообщается на сайте британского Минфина.

По информации ведомства, под санкции попали Михаил Чернов, Максим Галочкин, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов, Александр Можаев, Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов и Андрей Жуков.

До этого сообщалось, что суд Евросоюза снял санкции с экс-главы Ozon Александра Шульгина. Решение вступит в силу через два месяца, в течение которых Совет ЕС может подать апелляцию. Это стало первым подобным прецедентом: в прошлом ограничения Евросоюза снимали только с родственников попавших под санкции бизнесменов.

Депутат Европарламента из Германии Гуннар Бек в интервью для газеты «Известия» заявлял, что официально Совет Европейского союза в настоящее время не обсуждает новые санкции против России, но предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.