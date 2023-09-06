Эрдоган раскрыл новые детали о газовом хабе Москвы и Анкары

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что власти «взяли в работу» проект газового хаба, который обсуждался во время переговоров в Сочи между ним и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть обсуждавшиеся в Сочи во время моей встречи с господином Путиным планы создания газового хаба в Тракии. Этот проект в стадии планирования и взят в работу», — сказал Эрдоган.

Он также сообщил о планах создать в Стамбуле «международный центр торговли для сделок по газу, полезным ископаемым, любым другим материалам».

До этого эксперт в области энергетики и бывший член руководства турецкой нефтяной госкомпании TPAO Недждет Памир заявил ТАСС, что антироссийские настроения в руководстве европейских стран и особенности законодательной базы Турции могут серьезно усложнить реализацию предлагаемого Российской Федерацией проекта газового хаба.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.