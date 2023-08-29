Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чешская полиция начала расследование в отношении Райффайзенбанка

В Чехии начали расследование против Raiffeisen Bank International из-за РФ

close
100%
Global Look Press

Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал проводить расследование в отношении австрийской Raiffeisen Bank International, которая сейчас продолжает оставаться на российском рынке. Об этом сообщает Česká televize.

С просьбой об этом обратилась местная Ассоциация по правам граждан и предпринимателей. По словам инициаторов обращения, банк все еще получает серьезную прибыль, которая через выплаченные в РФ налоги тратятся в том числе на финансирование спецоперации.

По информации издания, дополнительной информации о процессе расследования чешские работники полиции пока предоставить не смогли.

Ассоциация призвала силовые структуры и власти стран ЕС, где ведет деятельность Raiffeisen, создать международную следственную группу для сотрудничества с прокуратурой Соединенных Штатов.

Помимо того, правозащитники призвали европейские неправительственные организации подать аналогичные заявления против других российских «дочерних предприятий» компаний из Европейского союза.

До этого Канада ввела новые санкции против российских банков и промышленных компаний.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях