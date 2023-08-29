Чешская полиция начала расследование в отношении Райффайзенбанка

Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал проводить расследование в отношении австрийской Raiffeisen Bank International, которая сейчас продолжает оставаться на российском рынке. Об этом сообщает Česká televize.

С просьбой об этом обратилась местная Ассоциация по правам граждан и предпринимателей. По словам инициаторов обращения, банк все еще получает серьезную прибыль, которая через выплаченные в РФ налоги тратятся в том числе на финансирование спецоперации.

По информации издания, дополнительной информации о процессе расследования чешские работники полиции пока предоставить не смогли.

Ассоциация призвала силовые структуры и власти стран ЕС, где ведет деятельность Raiffeisen, создать международную следственную группу для сотрудничества с прокуратурой Соединенных Штатов.

Помимо того, правозащитники призвали европейские неправительственные организации подать аналогичные заявления против других российских «дочерних предприятий» компаний из Европейского союза.

До этого Канада ввела новые санкции против российских банков и промышленных компаний.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.