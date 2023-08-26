Уровень безработицы в России опустился до минимума

Безработица в России сейчас находится на минимальном уровне и оценивается в 3%. Об этом сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью каналу CGTN.

«У нас сейчас минимальный уровень безработицы — 3%. Такого не было за последние десятилетия», — подчеркнул глава российского министерства.

В начале августа Росстат сообщал, что безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 3,1%. В первый месяц лета 2,4 млн россиян в возрасте от 15 лет классифицировались как безработные. Предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица оказалась на уровне 3,2%.

Главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач прогнозирует, что этот показатель в России к концу 2023 года составит порядка 3,3%. По его словам, к сокращению безработицы приведет сильный рост промышленного производства.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.