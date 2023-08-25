В Госдуме заявили о лидерстве России в европейской экономике

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что за 10 лет Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций.

Володин указал, что в настоящее время Россия находится на пятом месте в десятке ведущих экономик мира по данным Всемирного банка, опережая Германию, Францию и Великобританию.

«Санкции бумерангом ударили по их инициаторам. США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства», — отметил спикер Госдумы.

Он добавил, что для построения проактивной экономики требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, а также создавать новые современные индустриальные мощности.

До этого директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов рассказал о необходимости содействия брендозамещению в России, чтобы производители отечественных брендов могли работать и на экспорт.

22 августа президент России Владимир Путин на фоне волатильности на фондовом рынке РФ поручил работать над ограничением спекулятивного спроса и контролировать отток капитала.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.