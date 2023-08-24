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«Самотлорнефтегаз» внедрил инновационный метод нефтеотдачи для увеличения добычи нефти

Экономический эффект «Самотлорнефтегаза» превысил 210 млн рублей

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Компания «Самотлорнефтегаз», которая входит в добывающий комплекс «Роснефти», увеличила суточную добычу на 0,5 % и получила экономический эффект в размере 214 млн рублей. Об этом сообщается на сайте «Роснефти».

В компании уточнили, что повысить эффективность позволило применение инновационного метода интегрированного математического моделирования. Так, за пять лет реализации проекта были созданы цифровые аналоги десяти производственных участков Самотлорского месторождения. Технология разработана и реализуется совместно со специалистами корпоративного научного института «Роснефти» в Самаре.

«Уникальность разработки заключается в ее математических алгоритмах и предложенных оптимизационных мероприятиях на базе цифровой динамической модели, созданной в специализированном программном обеспечении. В модели отражен весь комплекс факторов, влияющих на работу скважин, распределение дебитов и давления на кустовых площадках, режим напора потока внутри трубопроводов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в систему данных внесены оригинальные характеристики 647 насосов, 270 двигателей и 32 единиц кабельной продукции.

Как рассказали в «Роснефти», цифровая интегрированная модель позволяет провести углубленный анализ работы механизированного фонда на основе адресной оценки потенциала добычи скважин с учетом влияния инфраструктуры на их работу.

Проект по комплексной оптимизации процессов нефтеотдачи «Самотлорнефтегаза» реализуется в рамках концепции «Интеллектуальное месторождение», которую предприятие внедрило в 2013 году. Система обеспечивает полный дистанционный контроль за производственно-технологическими объектами и процессами на месторождении. Сейчас ведется подготовка к тиражированию этой технологии на других предприятиях «Роснефти».

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