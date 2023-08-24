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В России объяснили ослабление курса рубля

«БКС»: давление на курс рубля оказали опасения из-за внутриполитической ситуации

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Игорь Руссак/РИА Новости

Давление на курс рубля оказали опасения участников валютного рынка насчет внутриполитической ситуации в России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль после негативного старта быстро восстановился, ускорив восходящую динамику перед открытием основных торгов. Российская валюта на дневных вершинах выходила в умеренный плюс, но к текущему моменту подешевела, неся небольшие потери. Давление на рубль оказало некоторое усиление беспокойства участников валютного рынка по поводу внутриполитической ситуации. Правда, этот фактор быстро исчерпал себя», — отметил он.

Более серьезное ослабление рубля предотвращают продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения налоговых обязательств, а также в рамках договоренности с властями, которая направлена на стабилизацию валютного рынка, добавил Бабин. После прохождения пика налоговых платежей 28 августа часть этого предложения валюты исчезнет с рынка, что способно ослабить рубль, считает эксперт.

Курс доллара на торгах Мосбиржи в четверг поднимался до 94,99 рубля. На закрытии торгов в среду «американец» стоил 94,26 рубля. По данным биржи на 16:37 мск, доллар торгуется на уровне 94,415 рубля, прибавляя к открытию 0,15%.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. По предварительной информации на борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Ранее Байден заявил, что не удивлен крушением самолета самолета под Тверью, на борту которого, предположительно, находился Пригожин.

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