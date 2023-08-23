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Глава Сбера Греф прокомментировал «жирные хвосты» в экономике

Герман Греф предупредил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава Сбера Герман Греф предупредил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв Грефа на книгу Нассима Талеба «Статистические последствия жирных хвостов».

По словам Грефа, при распределении практически каждой экономической величины выявляется «жирный хвост», который означает возможность наступления крайне редких, но весомых отклонений.

«В деловой практике такое явление известно. Например, страховой бизнес при риске разориться на одной-единственной катастрофе не продает страховку без верхнего предела возмещаемого ущерба. Это повышение вероятности катастрофы — и есть «жирный хвост», — написал Греф.

Глава Сбера пояснил, что применение в экономике теории статистики «имеет свои пределы».

До этого газета Handelsblatt со ссылкой на расчеты агентства Bloomberg писала, что, несмотря на действующие против России западные санкции, в июле 2023 года доходы РФ от экспорта энергоносителей выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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