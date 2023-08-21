«Почта России» станет проверять личность отправителей

Работники «Почты России» с 1 сентября нынешнего года станут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту. Об этом заявили РИА Новости представители российской компании.

По информации «Почты России», верифицировать клиентов также можно будет по водительскому удостоверению или простой электронной подписи.

«Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи...», — уточнили в организации.

Поясняется, что оформить электронную подпись клиенты могут на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

Известно, что новое правило затронет все регистрируемые почтовые отправления, среди которых «посылки, заказные письма, бандероли».

«Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023», — добавили в компании.

До этого «Почта России» подписала соглашение с «Азимутом» о прямых авиаперевозках из Минвод в Ереван.

Ранее «Почта России» запустила прямую авиадоставку в Грузию после старта в Армению.