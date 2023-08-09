Эксперт рассказала, когда посещаемость ТЦ в Татарстане вернется к «эталонным» показателям

К концу 2023 года посещаемость торговых центров Татарстана может вернуться к рекордным показателям 2019 года, рассказала «Реальному времени» полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова.

«Посещаемость торговых центров Татарстана за первое полугодие выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если до конца года не будет сильных потрясений, то есть вероятность к концу года приблизиться к посещаемости эталонного 2019 года», — уверена Стрюкова.

Она уточнила, что после ухода ряда западных брендов с российского рынка площадки торговых центров активно занимают российские компании. По ее словам, лидерами по результатам продаж стали магазины одежды группы компаний «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari и другие.

Одним из ключевых событий второго квартала 2023 года специалист назвала возобновление работы нескольких магазинов, которые до этого принадлежали испанской сети Inditex, включая MAAG (бывш. Zara), ECRU (бывш. Bershka) и других. Стрюкова уточнила, что за полгода в казанских торговых центрах открылись или возобновили работу 35 магазинов, поэтому доля вакантных помещений за второй квартал 2023-го сократилась на 3%.

«Несмотря на ожидания экспертов, замещение ушедших брендов большей частью идет не за счет новых турецких, индийский и прочих брендов, а за счет существовавших российских (Gloria Jeans, Kari, Lime и прочих) и оставшихся иностранных брендов (New Yorker, Lichi)», — заключила эксперт.

В середине июля глава Союза торговых центров Булат Шакиров говорил, что торговая отрасль в России сможет вернуться к показателям, которые были достигнуты в доковидный период, в 2024 году.

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