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В Совфеде оценили возможность возобновления зерновой сделки

Сенатор Джабаров: зерновая сделка не будет действовать без выполнения условий РФ

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Зерновая сделка не может быть возобновлена до тех пор, пока не будут выполнены условия России. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор прокомментировал возможность реализации сделки при участии Турции. Накануне президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится на одной стороне с Москвой в ситуации с зерновой сделкой.

«Когда ведешь дело с честными партнерами, то это один разговор. А с западными странами прогнозировать ничего нельзя. Они будут смотреть в глаза, но мы заранее будем знать, что они нас обманут. Я им не верю», — высказал свое мнение Джабаров.

По его словам, если Турция сможет реализовать условия сделки в пользу России, то будет хорошо, но до тех пор встречных поставок с Украины быть не должно.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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