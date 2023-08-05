Цукерберг: в соцсети Threads будет запущена веб-версию и функцию поиска

Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть Threads, которая будет конкурентом соцсети Х (ранее Twitter), планирует запустить функцию поиска и веб-версию приложения. Об этом сообщает ТАСС.

«Поиск и веб (версия. — «Газета.Ru») появятся в ближайшие несколько недель», — сказал Цукерберг.

Ранее сообщалось, что юридический комитет палаты представителей США может привлечь владельца компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга за неуважение из-за отказа сотрудничать в рамках расследования цензуры в принадлежащих ему соцсетях. Издание подчеркивает, что если подобный шаг будет принят на голосовании, то он станет лишь символическим.

Издание подчеркивает, что если подобный шаг будет принят на голосовании, то он станет лишь символическим. Отмечается, что корпорация обладает критической для расследования законодателей информацией, но отказывается предоставлять внутренние документы.

До этого несколько пенсионных и инвестиционных фондов, которые владеют акциями Meta, подали в суд на компанию и ее топ-менеджеров. Они утверждают, что компания не борется с преступной деятельностью в своих социальных сетях, из-за чего страдают интересы акционеров.

Ранее Цукерберг впервые за 11 лет опубликовал пост в Twitter.