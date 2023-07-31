Названы семь изменений, которые ждут россиян с 1 августа

Россиян ждут шесть изменений с 1 августа, написала газета «Известия». В частности, в стране появится новая форма национальной валюты — цифровой рубль, а также могут вырасти цены на иномарки из-за введения утилизационного сбора.

В России появится цифровой рубль

С 1 августа вступает в силу закон о цифровом рубле, который президент РФ Владимир Путин подписал 24 июля. Цифровой рубль будет действовать как третья форма денег, наряду с наличными и безналичными. С помощью нового рубля можно будет совершать переводы и платежи. Для этого нужно будет открыть цифровой кошелек через приложение своего банка. В широкое обращение цифровой рубль поступит только в 2025–2027 годах, сейчас его будут тестировать ограниченный круг банков и клиентов. Новая форма валюты не будет обязательной, уточнил ЦБ.

Повысят пенсии

С 1 августа работающим пенсионерам проиндексируют пенсии, это происходит ежегодно для данной категории граждан. Максимально пенсии могут подняться на стоимость трех баллов. Тем не менее точная сумма повышения будет зависеть от перечисленных работодателем взносов в Социальный фонд и года оформления пенсии. Например, для тех, кто оформил пенсию в прошлом году, прибавка составит до 354 рублей. Перерасчет пенсии произойдет автоматически, для этого не нужно писать заявление в Пенсионный фонд. Кроме того, пенсии повысят достигшим в прошлом месяце 80 лет — на 7576 рублей. Проиндексируют пенсии и неработающим пенсионерам — на размер предыдущего повышения.

Индексация утилизационного сбора

С 1 августа повысят размер утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Поправки коснутся ввоза импортных новых и б/у автомобилей компаниями, но не затронут граждан, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования, следует из публикации.

«Ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5–3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза — на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2–4,8 раза (в зависимости от объема двигателя), на электробусы — в 8,7 раза», — рассказали в Минпромторге.

Как пишет газета, это может привести к росту цен на иномарки.

Какие еще изменения ждут россиян с 1 августа

Со вторника также закончится приемная кампания в вузах, для иностранных туристов начнут действовать электронные визы, а также начнется безвизовый туристический обмен между Россией, Китаем и Ираном. Санкт-Петербург введет курортный сбор в тестовом режиме до конца 2024 года. Он составляет 100 рублей к стоимости размещения в отеле или другом месте временного пребывания. Его должны будут заплатить совершеннолетние граждане, которые останавливаются более чем на одну ночь.

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.