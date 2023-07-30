В Минфине рассказали о софинансировании долгосрочных сбережений граждан России

Министерство финансов России может снова рассмотреть вопрос c возможностью увеличения срока софинансирования по программе долгосрочных сбережений после ее внедрения, утверждает глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, обсуждать вероятное продление софинансирования можно будет, когда станет понятно, как работает новая программа.

«Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования. Надо сначала запустить программу, посмотреть как она будет работать» — подчеркнул министр финансов.

Решения, связанные с продлением указанной программы, нужно поднимать и включать в повестку позже, уточняет газета «Известия».

Также Силуанов отметил, что сейчас предполагается софинансирование накоплений граждан в размере до 36 тыс. рублей в год. Плюс налоговые вычеты: еще до 52 тыс. в год.

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