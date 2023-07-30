Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силуанов назвал преимущества российского лайнера МС-21

Глава Минфина Силуанов сравнил российский лайнер МС-21 с зарубежными аналогами

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Глава российского Минфина Антон Силуанов сравнил российский лайнер МС-21 с зарубежными аналогами, сообщает ТАСС.

«Отличный. Не хуже лучших западных аналогов. Хорошая шумоизоляция, комфортный салон, эргономичные отечественные кресла. Кабина пилотов современная», — прокомментировал Силуанов.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Глава российского Минфина вместе с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым прибыли на МС-21 на совещание о проектах в области гражданского авиастроения, которое прошло на Казанском авиационном заводе. МС-21 — первый магистральный самолет, разработанный в постсоветский период в России. В типовой конфигурации его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров.

Силуанов выразил надежду на то, что обновленная версия среднемагистрального лайнера Ту-214 также покажет хороший результат на российском рынке.

Ранее самолет МС-21-300 с бортовым номером 73054 впервые совершил рейс во время испытаний.

Он приземлился в московском аэропорту Внуково.

Ранее «Ростех» назвал сроки поставок первых самолетов МС-21.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях