Силуанов назвал преимущества российского лайнера МС-21

Глава российского Минфина Антон Силуанов сравнил российский лайнер МС-21 с зарубежными аналогами, сообщает ТАСС.

«Отличный. Не хуже лучших западных аналогов. Хорошая шумоизоляция, комфортный салон, эргономичные отечественные кресла. Кабина пилотов современная», — прокомментировал Силуанов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Глава российского Минфина вместе с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым прибыли на МС-21 на совещание о проектах в области гражданского авиастроения, которое прошло на Казанском авиационном заводе. МС-21 — первый магистральный самолет, разработанный в постсоветский период в России. В типовой конфигурации его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров.

Силуанов выразил надежду на то, что обновленная версия среднемагистрального лайнера Ту-214 также покажет хороший результат на российском рынке.

Ранее самолет МС-21-300 с бортовым номером 73054 впервые совершил рейс во время испытаний.

Он приземлился в московском аэропорту Внуково.

Ранее «Ростех» назвал сроки поставок первых самолетов МС-21.