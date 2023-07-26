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Производитель респираторов из США 3М полностью ушел из России

«Коммерсантъ»: производитель респираторов из США 3М продал все активы в России

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AP

Производитель респираторов из США 3М продал все активы в России. Об этом сообщает »Ъ».

До продажи компании принадлежал завод в Волоколамске и ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Они были проданы российскому холдингу «ВМП» под руководством Михаила Вахрушева, который стал генеральным директором ООО «ЗМ Россия». Согласно отчетности «3M», активы были проданы за $18 млн.

Ранее сообщалось, что Danone списала почти €200 млн после перехода активов под российское управление.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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