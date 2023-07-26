Производитель респираторов из США 3М полностью ушел из России

Производитель респираторов из США 3М продал все активы в России. Об этом сообщает »Ъ».

До продажи компании принадлежал завод в Волоколамске и ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Они были проданы российскому холдингу «ВМП» под руководством Михаила Вахрушева, который стал генеральным директором ООО «ЗМ Россия». Согласно отчетности «3M», активы были проданы за $18 млн.

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