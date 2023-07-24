Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик объяснил механизм работы закона о кредитных каникулах для россиян

Аналитик Деев: россияне смогут воспользоваться кредитными каникулами по потребительским кредитам и автокредитованию

close
100%
Depositphotos

Новый закон о праве россиян на кредитные каникулы будет распространяться на потребительские кредиты и автокредитование, он поможет гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сказал в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, воспользоваться нововведением можно будет один раз по каждому займу на полгода.

«Обязательные условия: падение доходов гражданина за последние два месяца более чем на 30% либо проживание в зоне ЧС при наличии ущерба его имуществу или нарушения условий его жизни. И если размер займа не более 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тыс. для остальных потребкредитов и 150 тыс. для кредитных карт», — пояснил Деев.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право российских граждан взять кредитные каникулы. Напомним, что режим кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса действовал для заемщиков в течение ограниченного периода времени. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в России вырос средний лимит по кредитным картам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях