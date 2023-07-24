Аналитик объяснил механизм работы закона о кредитных каникулах для россиян

Новый закон о праве россиян на кредитные каникулы будет распространяться на потребительские кредиты и автокредитование, он поможет гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сказал в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, воспользоваться нововведением можно будет один раз по каждому займу на полгода.

«Обязательные условия: падение доходов гражданина за последние два месяца более чем на 30% либо проживание в зоне ЧС при наличии ущерба его имуществу или нарушения условий его жизни. И если размер займа не более 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тыс. для остальных потребкредитов и 150 тыс. для кредитных карт», — пояснил Деев.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право российских граждан взять кредитные каникулы. Напомним, что режим кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса действовал для заемщиков в течение ограниченного периода времени. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в России вырос средний лимит по кредитным картам.