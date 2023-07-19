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В ФТС рассказали о глобальном развороте российской торговли

Врио главы ФТС Давыдов: глобальный разворот торговли России на Юг и Восток уже произошел

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Виталий Аньков/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что глобальный поворот российской внешней торговли в сторону стран Юга и Востока уже произошел. Об этом сообщает ТАСС.

«Можно констатировать, что глобальный поворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся», — сказал он.

11 июля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия сейчас перевыполняет план по импортным доходам.

В июне директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев сообщил, что российский импорт практически восстановился до докризисного уровня в том числе из-за налаживания новых путей снабжения, благоприятного валютного курса, параллельного импорта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ЦБ рассказали, с чем связано ослабление курса рубля.

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