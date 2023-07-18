Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал о последствиях выхода РФ из зерновой сделки для Украины

Доцент НИУ ВШЭ заявил, что окончание зерновой сделки знаменует этап в украинском кризисе

Выход России из зерновой сделки может говорить о том, что Москва не планирует дальше искать компромиссы в отношениях с Украиной, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению политолога, РФ готова решать вопросы в зоне боевых действий

«Запад и Украина привыкли к тому, что Россия идет на уступки, пытается договориться, найти компромиссы. Мы ведь не ведем войну, а спецоперацию...» — пояснил Суздальцев.

По его словам, Россия пытается решать возникающие сложности с наименьшими потерями.

«Наверное, мы вышли из стадии, когда мы пытаемся с кем-то договориться», — добавил доцент.

До этого МИД России сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля. Возобновляется режим временно опасного района, который будет сохраняться в северо-западной акватории Черного моря.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в будущем вопрос с возобновлением сделки снова можно будет поднять.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях