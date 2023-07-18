Политолог рассказал о последствиях выхода РФ из зерновой сделки для Украины

Выход России из зерновой сделки может говорить о том, что Москва не планирует дальше искать компромиссы в отношениях с Украиной, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению политолога, РФ готова решать вопросы в зоне боевых действий

«Запад и Украина привыкли к тому, что Россия идет на уступки, пытается договориться, найти компромиссы. Мы ведь не ведем войну, а спецоперацию...» — пояснил Суздальцев.

По его словам, Россия пытается решать возникающие сложности с наименьшими потерями.

«Наверное, мы вышли из стадии, когда мы пытаемся с кем-то договориться», — добавил доцент.

До этого МИД России сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля. Возобновляется режим временно опасного района, который будет сохраняться в северо-западной акватории Черного моря.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в будущем вопрос с возобновлением сделки снова можно будет поднять.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.