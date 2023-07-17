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Хуснуллин ответил, подсчитан ли ущерб после атаки на Крымский мост

Хуснуллин: примерный ущерб после теракта на Крымском мосту пока не подсчитан

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что примерный ущерб после атаки украинских морских беспилотников на Крымском мосту пока не подсчитан. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, еще пока не подсчитали, пока считаем количество людей, количество материалов необходимых для работы», — заявил он.

17 июля Путин принял доклады о последствиях атаки на Крымский мост и поручил организовать работу транспорта и оказать помощь и содействие людям, находящимся в пути. Как уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент принял доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, а также главы Крыма Сергея Аксенова. Также президент России Владимир Путин на совещании потребовал оперативно восстановить Крымский мост.

В ночь на 17 июля морские беспилотники атаковали Крымский мост. Москва возложила ответственность на случившееся на Киев. Путин заявил, что РФ готовит ответ по линии Минобороны. СК РФ завел дело о теракте. Погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с терактом на Крымском мосту.

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Атака на Крымский мост
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