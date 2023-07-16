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Путин оценил роль металлургической промышленности РФ

Путин заявил, что металлургической промышленности России важно выходить на новые рынки

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с Днем металлурга. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье, 16 июля.

«В нашей стране горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики. От высококвалифицированной, слаженной работы горняков и обогатителей, сталеваров и прокатчиков...», — подчеркнул Путин.

По словам российского главы государства, также от работников металлургической сферы, во многом, зависит укрепление промышленного и оборонного потенциала России.

Как добавил Путин, сейчас, несмотря на существенные вызовы, металлурги РФ выполняют профессиональные традиции своих предшественников.

«Важно, не сбавляя темпов, внедрять современные экологические и энергоэффективные стандарты, повышать конкурентоспособность продукции, выходить на новые рынки», — обратил внимание Путин.

До этого Минфин РФ уточнял, что под выплату налога на свехприбыль попадают банки, крупные металлурги и «удобренщики».

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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