Россиян предупредили о рисках хранения сбережений в долларах

Хранение денег в иностранных валютах связно с множеством рисков, в том числе из-за политической обстановки, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Она призвала россиян учитывать это при выборе формы сбережения накоплений.

«Пока есть опасность блокировки этих (валютных — «Газета.Ru») счетов со стороны недружественных стран, или возврата денег по ним в рублевом исчислении по невыгодному курсу, рассматривать их как надежный источник дохода не стоит», — пояснила экономист.

Казанцева пояснила, что в условиях турбулентности странам и их гражданам стоит по-новому посмотреть на доллар, «который долго приучал к мысли, что это суперконвертируемая валюта».

О рисках хранения накоплений в долларах и евро в начале года заявляла первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Она подчеркивала, что держать средства в валютах «недружественных стран» небезопасно, потому что банки из-за санкций могут потерять запас долларов и евро на своих счетах. Юдаева посоветовала перевести накопления в рубли и отметила, что работа регулятора заключается в повышении надежности нацвалюты.

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