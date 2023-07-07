Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о рисках хранения сбережений в долларах

Экономист Казанцева назвала опасным хранение денег в долларах сейчас

close
100%
Pexels

Хранение денег в иностранных валютах связно с множеством рисков, в том числе из-за политической обстановки, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Она призвала россиян учитывать это при выборе формы сбережения накоплений.

«Пока есть опасность блокировки этих (валютных — «Газета.Ru») счетов со стороны недружественных стран, или возврата денег по ним в рублевом исчислении по невыгодному курсу, рассматривать их как надежный источник дохода не стоит», — пояснила экономист.

Казанцева пояснила, что в условиях турбулентности странам и их гражданам стоит по-новому посмотреть на доллар, «который долго приучал к мысли, что это суперконвертируемая валюта».

О рисках хранения накоплений в долларах и евро в начале года заявляла первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Она подчеркивала, что держать средства в валютах «недружественных стран» небезопасно, потому что банки из-за санкций могут потерять запас долларов и евро на своих счетах. Юдаева посоветовала перевести накопления в рубли и отметила, что работа регулятора заключается в повышении надежности нацвалюты.

Ранее Аксаков рассказал, когда стоит ждать краха США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях