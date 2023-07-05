Путин оценил экономические показатели России

Показатели российской экономики находятся выше ожидаемых значений. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов», — сказал президент, подчеркивая, что «это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены».

Премьер, в свою очередь, отметил в ходе встречи, что российская экономика «уверенно восстанавливается, несмотря на санкции». По его словам, правительство уверено, что к концу 2023 года рост ВВП составит более 2%, и основным драйвером при этом будет обрабатывающая промышленность.

«За пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю — 5,4%», — пояснил Мишустин.

По итогам мая Минэкономики зафиксировало ускорение роста российской экономики. Так, в месячном выражении за май экономика расширилась на 1,4% в мае против 0,1% в апреле 2023 года. В ведомстве пояснили, что основной вклад в рост ВВП внесли обрабатывающее производство и строительный сектор. За январь-май этого года рост экономики составил 0,6% в годовом выражении, прогнозный показатель был на уровне 1,2%.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».