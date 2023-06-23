ФАТФ расширила серый список по усиленному мониторингу

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам пленарного заседания внесла в серый список по усиленному мониторингу Вьетнам, Камерун и Хорватию. Об этом говорится в коммюнике организации.

«Новыми юрисдикциями, в отношении которых вводится усиленный мониторинг, стали Камерун, Хорватия и Вьетнам», — говорится в нем.

Также по итогам пленарного заседания, завершившегося 23 июня, приняла решение не включать Россию в штрафные списки. ФАТФ при этом постановила сохранить приостановку членства РФ в организации.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявлял, что решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег о приостановке членства России в организации играет в пользу западных государств. Как указал сенатор, снижение контроля за финансированием терроризма за счет приостановки участия РФ играет на руку планам США.