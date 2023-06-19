Поддержку российского экспорта продлят до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продлит инструменты поддержки экспорта до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается экспорта, то по поручению президента [РФ Владимира Путина] продлим до 2030 года действующие инструменты поддержки и разработаем решения по страхованию поставок на внешние рынки», — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что Россия продолжает ответственно исполнять обязательства по международным контрактам, связанным с экспортом удобрений, энергоносителей и сельскохозяйственной продукции по всему миру. Он отметил, что РФ также добросовестно исполняет соглашения по оказанию гуманитарной помощи жителям наиболее нуждающихся в этом стран.

Премьер-министр указал, что в мире все чаще поднимается тема продовольственной безопасности. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что государства Евразийского экономического союза вносят серьезный вклад в решение проблем, существующих в этой сфере. Глава российского правительства подчеркнул, что от этих решений зависит рост населения стран ЕАЭС и качество жизни.