Дана оценка реальным доходам россиян

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме заявил, что реальные доходы россиян растут с конца прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

«С конца прошлого года, и в этом году видим рост реальных доходов населения», — подчеркнул Силуанов.

Министр сообщал о такой тенденции 5 июня в интервью каналу CGTN. Силуанов отметил, что реальные доходы населения начали расти в конце прошлого года и в этом году Минфин также ожидает увеличения этого показателя.

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством 17 мая отмечал улучшение ситуации с ростом доходов россиян.

«Да, по всем параметрам, и по росту доходов населения мы находимся чуть лучше тех оценок, которые я докладывал», — сказал Решетников.

Минимальный уровень зарплаты, который необходим для «сведения концов с концами», составляет 67 530 руб. (в среднем на домохозяйство), сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Росстата, проведенное в 2022 году. По итогам апреля текущего года суммарные долги россиян выросли почти на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го, или на 527 млрд руб., сообщала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на статистику Центробанка.