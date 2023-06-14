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В Кремле рассказали, когда Путин выступит на ПМЭФ

Песков анонсировал большое выступление Путина 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии открывшегося Петербургского международного экономического форума в эту пятницу, 16 июня, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, выступление российского главы ожидается во второй половине дня.

«Да, в пятницу», — ответил Песков на вопрос, связанный с выступлением Путина.

По словам пресс-секретаря президента России, следует ждать большое выступление Путина и последующую дискуссию.

Песков обратил внимание, что Путин в рамках ПМЭФ будет участвовать лишь в пленарном заседании 16 числа.

Ранее Росконгресс сообщал, что участие в ПМЭФ подтвердили свыше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий.

Также стала известна сумма соглашений, на которую рассчитывают власти Санкт-Петербурга на ПМЭФ. По словам губернатора Александра Беглова, власти города намерены подписать ряд соглашений на сумму более чем 500 млрд рублей.

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ПМЭФ-2023
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