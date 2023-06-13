Раскрыта «большая тайна» разового взноса бизнеса в бюджет

Инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax) стали бизнесмены, а не чиновники. Об этом в интервью РБК заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд руб., принадлежит бизнесу, а не государству <…>. Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — сказал Белоусов.

Как сообщал министр финансов Антон Силуанов 29 апреля, налог будет построен таким образом, что взнос составит 10% (от сверхприбыли компаний за предыдущие года — «Газета.Ru») с уплатой в 2024 году, 5% — в этом. В финальной версии законопроекта ведомства отмечается, что налог нужно будет заплатить не позднее 28 января 2024 года.

Сбор должны направить в бюджет российские и иностранные организации с постоянным представительством в России, прибыль которых в 2021–2022 годах превысила 1 млрд руб. От уплаты налога предлагается освободить производителей сжиженного природного газа, компании, добывающие энергоносители и нефтеперерабатывающие предприятия, малый и средний бизнес.