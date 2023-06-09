ВВП Украины упал на 10% в первом квартале 2023 года

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в первом квартале 2023 года ВВП страны упал на 10,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, спад экономики оказался ниже ожидаемого показателя в 14,1%, что демонстрирует постепенную адаптацию экономики к продолжающимся боевым действиям.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что после начала СВО ВВП Украины обрушился на 40%, а в РФ этот показатель снизился на 2,1%.

Ранее заместитель главы Минэкономики Украины Алексей Соболев заявил, что Министерство ухудшило прогноз роста ВВП страны в 2023 году. По словам замминистра, вместо прогнозируемых 3,2% рост ВВП Украины составит лишь 1%.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.