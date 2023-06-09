Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Предсказано появление в России «молодых богатых» на фоне СВО

Экономист ЦМАКП Белоусов предсказал появление в России «молодых богатых» на фоне СВО

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Одним из социальных итогов специальной военной операции (СВО) в России может стать формирование новой социальной группы «молодых богатых» из военнослужащих, получающих значительные выплаты от государства. Такую версию выдвинул в новой аналитической записке «Об экономической повестке на 2023–2026 гг.: проблема «узких мест» роста» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, пишет РБК.

Эксперт считает, что для этой категории молодых людей, можно разработать особые инструменты для инвестирования. Белоусов проделает сферы космических технологий, производства беспилотников и другие. Автор записки считает, что это актуально «с учетом социокультурных характеристик молодых патриотически настроенных мужчин».

Экономист полагает, что за счет «молодых богатых на фоне СВО» «возникает новый ресурс для инвестирования внутри страны». По оценке специалиста, инвестирования все же более рискованный финансовый эксперимент, чем пенсионные накопления.

Белоусов напомнил, что масштабные выплаты военные в зоне СВО получают минимум в три раза больше, чем средняя зарплата по стране. Из-за такого обогащения мужчин в стране уже наблюдается повышенный потребительский. «Дальше процесс, очевидно, будет лишь нарастать», — отметил Белоусов. Отмечается, что власти не раскрывает детали по бюджетным расходам на социальные выплаты в связи с военной операцией.

Ранее президент РФ Владимир Путин установил единовременные выплаты семьям погибших или получивших ранение в зоне спецоперации сотрудников МЧС. Согласно указу, в случае гибели военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы и МЧС в зоне СВО его семья получит единовременную выплату в размере 5 млн рублей, в случае ранения — 3 млн.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях