Предсказано появление в России «молодых богатых» на фоне СВО

Одним из социальных итогов специальной военной операции (СВО) в России может стать формирование новой социальной группы «молодых богатых» из военнослужащих, получающих значительные выплаты от государства. Такую версию выдвинул в новой аналитической записке «Об экономической повестке на 2023–2026 гг.: проблема «узких мест» роста» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, пишет РБК.

Эксперт считает, что для этой категории молодых людей, можно разработать особые инструменты для инвестирования. Белоусов проделает сферы космических технологий, производства беспилотников и другие. Автор записки считает, что это актуально «с учетом социокультурных характеристик молодых патриотически настроенных мужчин».

Экономист полагает, что за счет «молодых богатых на фоне СВО» «возникает новый ресурс для инвестирования внутри страны». По оценке специалиста, инвестирования все же более рискованный финансовый эксперимент, чем пенсионные накопления.

Белоусов напомнил, что масштабные выплаты военные в зоне СВО получают минимум в три раза больше, чем средняя зарплата по стране. Из-за такого обогащения мужчин в стране уже наблюдается повышенный потребительский. «Дальше процесс, очевидно, будет лишь нарастать», — отметил Белоусов. Отмечается, что власти не раскрывает детали по бюджетным расходам на социальные выплаты в связи с военной операцией.

Ранее президент РФ Владимир Путин установил единовременные выплаты семьям погибших или получивших ранение в зоне спецоперации сотрудников МЧС. Согласно указу, в случае гибели военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы и МЧС в зоне СВО его семья получит единовременную выплату в размере 5 млн рублей, в случае ранения — 3 млн.