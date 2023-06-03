В Польше возмутились, что у россиян появилась лазейка для путешествий через Тбилиси

Недавно возобновившееся авиасообщение между Россией и Грузией дало российским туристам новые возможности для путешествий в Европу, что является «непонятным решением». Об этом пишет польский портал Onet.

Согласно данным, опубликованным на сайте Georgian Airways, путешественники, летящие из Москвы транзитом через столицу Грузии, скоро смогут лететь в следующие страны: Австрия (Грац), Германия (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Италия (Неаполь), Нидерланды (Амстердам), Франция (Нанси) и Израиль (Тель-Авив) и Саудовская Аравия (ЮФ, Даммам).

Продажа билетов на некоторые из этих направлений еще не началась.

С 15 июня у россиян появится возможность летать в Милан, Салоники, Париж, Ларнаку, Вену через Тбилиси, говорится в публикации.

«Расширение рейсов для россиян через Тбилиси — плохая новость и еще один непонятный шаг к облегчению россиянам поездок в Европу», — отмечается в статье.

Запрет на полеты в Грузию, введенный для российских авиакомпаний в июне 2019 года, был снят 10 мая указом президента России Владимира Путина. С 15 мая был отменен визовый режим для граждан Грузии при въезде в Россию.