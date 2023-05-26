Центробанк оценил риски в реальной экономике России

Центральный банк России считает, риски в реальной экономике страны сейчас достаточно умеренные. Об этом заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, передает РИА Новости.

По ее словам, это связано с весьма быстрой адаптацией отечественной экономики к введенным в отношении РФ санкциям США и их союзников.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что РФ удается успешно адаптироваться к переменам в международной финансовой сфере.

12 мая Центробанк спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%.

Также стало известно, что России по результатам прошлого года удалось вернуться в десятку крупнейших экономик мира и это произошло впервые за восемь лет. На это указали данные Всемирного банка и национальных статистических служб.