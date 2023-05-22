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В ЕС плнируют запрашивать у организаций данные о неевропейских денежных потоках

Welt am Sonntag: ЕС хочет обязать НПО информировать о неевропейских денежных потоках

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Virginia Mayo/AP

Еврокомиссия (ЕК) планирует обязать неправительственные организации (НПО), а также научно-исследовательские институты и СМИ раскрывать информацию степени финансирования из третьих стран, сообщает газета Welt am Sonntag.

В публикации говорится, что соответствующий законопроект планируют представить в июне. В нем речь идет о создании национального реестра с данными о том, финансируются неправительственные, частные организации странами, не входящими в Евросоюз.

«Мы предложим конкретную законодательную инициативу для защиты наших демократий в рамках пакета мер под названием «Защита демократии», — приводит газета слова замглавы Еврокомиссии, еврокомиссара по вопросам транспарентности Веры Юровой.

По ее словам, в соответствии с этим денежные потоки из третьих стран, с помочью которых пытаются влиять на общественное мнение и демократическую среду, должны быть раскрыты.

Издание утверждает, что идея заключается в том, чтобы установить, как авторитарные режимы влияют на общественное мнение или политические решения в ЕС.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что аналитический центр «Байден Пенн центр» Пенсильванского университета, связанный с президентом США Джо Байденом, получал финансирование из Китая.

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