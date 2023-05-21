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Ventra: сохранить работу уехавшим россиянам позволяют лишь 35% компаний из РФ

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Shutterstock

Сохранить прежнее место работы уехавшим из страны россиянам позволяют только 35% компаний из РФ. При этом 36% российских фирм запрещают своим сотрудникам трудиться из-за границы, сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на результаты исследования аналитиков HR-холдинга Ventra.

При этом в 22% российских компаниях отметили, что предоставление возможности работать удаленно из-за границы должно зависеть от «конкретного случая». Еще в 7% фирм затруднились с ответом, уточняется в статье.

«В 36% опрошенных компаний нельзя работать удаленно не из России, 35% организаций относятся к такой практике нормально, для них главное — компетенции сотрудника», — заключается в материале.

18 мая заместитель главы Министерства финансов (Минфина) Алексей Сазанов заявил, что ставка НДФЛ для сотрудников на удаленке, которые работают по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будет 13–15%. Данный коридор не будет зависеть от налогового резидентства.

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