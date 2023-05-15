Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила подумать о финпомощи Киеву после 2023 года

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на ближайших международных встречах, в том числе на саммите «Группы семи» (G7) в Японии, необходимо подумать о финансовой поддержке Украине после 2023 года, а также обсудить экстренную военную помощь. Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава ЕК добавила, что страны Запада также рассматривают «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского как основу для будущего урегулирования конфликта в этой стране.

Ранее газета Politico сообщала, что Белый дом обсуждает предоставление нового пакета военной помощи Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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