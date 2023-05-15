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«Ъ»: ЦБ осенью вернется к стандартным развернутым стресс-тестам банков в России

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк осенью этого года проведет полноформатное надзорное стресс-тестирование банков в России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦБ. Регулятор собирается включить в стресс-тесты около 30 банков, или 80% активов банковского сектора России.

Стресс-тесты оценивают устойчивость банков и отсутствие системных рисков в отечественном банковском секторе. По итогам тестов регулятор может дать банкам те или иные рекомендации — например, менее агрессивно выдавать кредиты населению.

Осенью участники теста будут проводить тесты по методу bottom-up. Это означает, что банки, входящие в число крупнейших, самостоятельно проведут расчеты по единому сценарию теста, а регулятор проверит, скорректирует и сведет результаты. В конце 2022 года ЦБ проводил стресс-тесты в сокращенном варианте – среди 13 системно-значимых банков по упрощенным шаблонам. ЦБ опросил банки о вероятных кредитных потерях до конца 2023 года и сам провел тесты (подход top-down).

Как говорится в публикации, тесты 2023 года будут учитывать спецоперацию. Также ЦБ добавил в тесты оценку по заблокированным активам банков. Эту оценку ЦБ начал проводить еще в 2022 году. Общий объем дополнительной поддержки, которая может потребоваться банкам, по итогам 2022 года оценена в 700 млрд рублей до конца этого года.

Эксперты, опрошенные газетой, сомневаются, что по итогам тестов ЦБ применит какие-то действительно жесткие меры – например, по капиталу. Но, как отмечают они, в случае обеспокоенности ЦБ может выпустить достаточно жесткие рекомендации банкам по поводу невыплаты дивидендов или кредитной политики.

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