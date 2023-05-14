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USDA: производство пшеницы на Украине в 2023 году снизится на 21%

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Кирилл Брага/РИА Новости

Производство пшеницы на Украине в 2023 году снизится на 21%, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства США (USDA).

По информации министерства, ожидается снижение производства пшеницы до 16,5 млн тонн. Для сравнения, в 2022 году производство пшеницы достигало 20,9 млн тонн. В 2021 году украинские аграрии собрали 33,01 млн тонн.

Также прогнозируется падение экспорта пшеницы с Украины на 33%, с 15 до 10 млн тонн.

Помимо пшеницы, ожидается снижение производства других зерновых культур на 16% — с 34,06 до 28,67 млн тонн. Ожидается, что кукурузы будет собрано 22 млн тонн, а ее экспорт снизится до 16,5 млн тонн.

Ранее представитель Министерства сельского хозяйства Словакии Андрей Вальнер говорил, что правительство республики одобрило предложение ведомства снять запрет на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины.

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