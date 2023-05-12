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Минфин счел идею распространения льготной ипотеки на вторичное жилье не совсем логичной

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Владимир Баранов/РИА Новости

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Петербургского международного юридического форума сообщил, что не совсем логично распространять программу льготной ипотеки на вторичный рынок жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается расширения на вторичку, все-таки программа нацелена на поддержку граждан, которые покупают, и на поддержку спроса на новостройки. Поэтому, конечно, расширение на вторичку в этом смысле несколько нелогично», — сказал Моисеев.

Моисеев также не поддержал идею увеличения лимитов по льготной ипотеке.

13 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко обсудил вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке.

20 апреля зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья осложняется необходимостью выделения на такие цели крупных средств. Хуснуллин подчеркнул, что ключевым вопросом поддержания вторичного рынка является снижение ключевой ставки вслед за сокращением темпов инфляции.

28 апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор поддерживает распространение адресных льготных ипотечных программ на вторичный рынок жилья. Глава ЦБ отметила, что широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но после них необходимо переходить к адресным программам. Набиуллина пояснила, что эта мера направлена не на поддержку застройщиков, а на поддержку конкретных людей.

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