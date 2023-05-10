Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спрос россиян на перелеты в Грузию подскочил в семь раз на фоне возобновления авиасообщения

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Спрос россиян на перелеты в Грузию резко подскочил в семь раз на фоне появления новостей о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия» (есть у «Газеты.Ru»).

Спрос на перелеты и бронирование отелей в Грузии вырос в семь раз. Резкое увеличение спроса произошло из-за отмены с 15 мая запрета на воздушные перевозки из России в Грузию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

По данным сервиса, начал расти спрос россиян на бронирование отелей в Грузии. При этом наиболее популярным городом для поездок стал Тбилиси. Цены в трехзвездочных отелях города на двоих начинаются от 20 тыс. рублей за неделю проживания.

В исследовании указали, что пользователи сервиса планируют поездки в Грузию на семь дней, причем популярнее всего поездки на лето. На данный момент самые дешевые билеты в обе стороны можно купить за 40 тыс. рублей за одного человека.

6 мая вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что цены на международные авиаперелеты из России в зарубежные страны выросли за последнее время на 15-30% на фоне волатильности курса рубля и увеличения стоимости топлива для самолетов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях