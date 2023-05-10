Спрос россиян на перелеты в Грузию подскочил в семь раз на фоне возобновления авиасообщения

Спрос россиян на перелеты в Грузию резко подскочил в семь раз на фоне появления новостей о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия» (есть у «Газеты.Ru»).

Спрос на перелеты и бронирование отелей в Грузии вырос в семь раз. Резкое увеличение спроса произошло из-за отмены с 15 мая запрета на воздушные перевозки из России в Грузию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

По данным сервиса, начал расти спрос россиян на бронирование отелей в Грузии. При этом наиболее популярным городом для поездок стал Тбилиси. Цены в трехзвездочных отелях города на двоих начинаются от 20 тыс. рублей за неделю проживания.

В исследовании указали, что пользователи сервиса планируют поездки в Грузию на семь дней, причем популярнее всего поездки на лето. На данный момент самые дешевые билеты в обе стороны можно купить за 40 тыс. рублей за одного человека.

6 мая вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что цены на международные авиаперелеты из России в зарубежные страны выросли за последнее время на 15-30% на фоне волатильности курса рубля и увеличения стоимости топлива для самолетов.