Песков о новой платежной системе для туристов из РФ в Турции: работа ведется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о новой платежной системе для российских туристов в Турции, заявил, что работа в этом направлении ведется. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что работа в данном направлении в текущий момент ведется.

Таким образом он прокомментировал публикацию издания Sabah о том, что президенты Российской Федерации и Турции договорились о введении новой платежной системы для российских туристов.

Ранее стало известно, что Россия и Турция договорились о новой платежной системе для российских туристов.

«Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — сказано в сообщении.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что республика ищет альтернативы карте «Мир». Он также поручал разработать с Россией альтернативы платежной системе «Мир».

В прошлом году стало известно, что турецкие банки прекратили обслуживать карты «Мир».