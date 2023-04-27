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Акции Meta* выросли на 11% на фоне публикации хорошей квартальной отчетности

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Depositphotos

Ценные бумаги принадлежащей Марку Цукербергу американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выросли на 11% на фоне публикации данных и росте выручки корпорации в первом квартале (январь — март) на 3%, до $28,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

Выручка компании выросла впервые после трех кварталов снижения. Акции Meta к 13:00 (мск) выросли на 11,15%.

Хорошим результатам компании помог рынок Китая, где наблюдался рост доходов от онлайн-рекламы. Как отметила финансовый директор Meta Сьюзан Ли, компания «наблюдала повышение активности среди рекламодателей в Китае, направленную на пользователей и другие рынки, что, на наш взгляд, частично связано со снижением стоимости доставки и ослаблением ковидных ограничений».

Ранее на этой неделе экс-сотрудница Meta, отвечавшая за наем новых сотрудников в корпорации, заявила о нехватке рабочих задач на рабочем месте. По ее словам, она «просто сидела и ничего не делала за $200 тыс.» в год.

Ранее 27 апреля Цукерберг заявил, что благодаря внедрению алгоритмов на основе искусственного интеллекта в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) люди стали проводить больше времени за просмотром постов.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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