РИА Новости: экономист рекомендовал продавать валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 руб.

В настоящий момент стоит продавать иностранную валюту тем, кто купил ее дешевле 60-70 рублей, если ориентироваться на курс доллара, считают эксперты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, продавать американскую валюту стоит, так как апрельское ускорение роста ее курса к рублю сменилось фиксацией прибыли.

«Хотя совпадение со временем публикации данных по бюджету вряд ли случайно, особенно учитывая заявление в четверг министра финансов Антона Силуанова о том, что рубль вскоре будет укрепляться. В таких условиях мы бы не стали делать ставку на дальнейшее ослабление рубля», — объяснил инвестиционный стратег »ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

Как добавил эксперт, следует искать момента для фиксации прибыли от предшествующей покупки долларов.

«Продажа долларов сейчас выглядит наиболее оправданной стратегией для тех, кто покупал доллар по 60-70 руб.», — добавил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Ранее рубль завершил торги 7 апреля небольшим повышением к доллару и евро. По состоянию на 19.00 по Москве курс доллара США составил 81,13 руб./$1.