Путин заявил, что покинувшие Россию западные компании не боролись за свои интересы

Президент России Владимир Путин считает, что иностранные компании, которые покинули российский рынок, не получится причислить к «бойцам», отстаивающим интересы. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании президиума Госсовета во вторник, 4 апреля, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как эффективно замещаются ушедшие с отечественного рынка зарубежные компании.

«Отряд не заметил потери бойца», — подчеркнул подмосковный губернатор.

В ответ Путин объяснил, что ушедшие с российского рынка не могут называться «бойцами»

«Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя. Они не боролись за свои интересы», — подчеркнул Путин.

Воробьев согласился с главой государства.

Также Путин заявил, что Россия сумела обеспечить устойчивость экономики, несмотря на санкции Запада.

Ранее стало известно, что пивоваренный концерн Heineken пообещал покинуть рынок РФ в первой половине 2023 года.